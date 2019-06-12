2019/06/12 | 12:09

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الإستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول الدعم اللوجستي للدواعش في ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على المسؤول عن

تقديم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الإجرامي في محافظة ديالى.

بيان للمديرية أوضح أن مفارز الإستخبارات العسكرية في الفرقة

الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة العشرون القت القبض على

أحد الارهابيين في قرية خزرج بمنطقة الندا في ديالى ، وأضاف أن

الإرهابي هو المسؤول عن تقديم الدعم اللوجستي للدواعش بما تسمى

بولاية ديالى واحد عناصرها الأمنيين الذين قدموا معلومات عن القطعات

العسكرية ويعد أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب.

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