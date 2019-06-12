تقرير: الفتح وسائرون تحركا لاستحداث مؤسسة برئاسة همام حمودي تنهي ’’دولة المالكي العميقة’’

2019/06/12 | 12:09

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بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة بريطانية في تقرير لها نشرته، الأربعاء، 12 حزيران، 2019، إن تحالفي الفتح وسائرون، تفاو...





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