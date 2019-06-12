توقيف موظفين في بلدية البصرة لتعيينهم

2019/06/12 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاربعاء، عن توقيف موظفين في بلدية البصرة ‏لقيامهم بتعيين عمال وهميين، لافتة إلى ان المتهمين تقاضوا رواتب عمال غير موجودين لمدة خمسة اشهر.‏

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