2019/06/12 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مديرعام شركة توزيع المنتجات النفطية المهندس كاظم مسير ياسين عن إستمرار زيادة الكمية المخصصة من منتوج زيت الغاز للمولدات السكنية في كافة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيادة الكميات المخصصة للمولدات السكنية من زيت الغاز للشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيادة الكميات المخصصة للمولدات السكنية من زيت الغاز للشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).