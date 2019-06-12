مصدر نيابي لـ

2019/06/12 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف مصدر نيابي، ان مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية يطبخ على نار هادئة داخل مجلس النواب لتجنب النتائج السلبية.





وقال المصدر الذي

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