كلبان محظوظان ينجوان من حادث مروع بشكل لا يصدق- فيديو

2019/06/12 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقطت كاميرا مراقبة أحد الطرق لحظة نجاة كلبين من حادث مروع في نفس الوقت الذي تورط فيه مجموعة من الأشخاص في نفس الحادث.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، خرجت شاحنة عن السيطرة وظهرت تسير بسرعة جنونية وتمر من جانب كلب نائم على الرصيف لتطيح بمجموعة من الأشخاص الواقفين على جانب الطريق وتدهس بعضهم، وكان بصحبتهم كلب نجا بسهولة من الحادث وظهر يركض نحو الكلب الأول.

وكان الكلبان هما المحظوظان الوحيدان في هذا الحادث الذي وقع في الهند.

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