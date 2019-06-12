2019/06/12 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادضبطت هيئة النزاهة الأوليات الخاصة بعقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية في محافظة ميسان بمحركات توربينية، مشيرة إلى أن كلفة العقد تجاوزت 22 مليون دولار أمريكي.

وذكر بيان صدر عن دائرة التحقيقات في الهيئة وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بضبط الأوليات الخاصة بإحالة العمل بطريقة احتكارية لإحدى الشركات، لغرض تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية بثلاثة محركات توربينية نوع (GG4-C1) ، إضافة إلى أعمال النصب والتدريب وتجهيز قطع الغيار”.

واضاف ان “التحقيقات الأولية التي قام بها فريق العمل أشارت إلى وجود شبهات فساد وهدر بالمال العام في العقد الذي بلغت قيمته (22,341,486) دولار، فضلا عن أن التعاقد تم خلافا لتعليمات العقود الحكومية وبكلفة عالية وبطريقة احتكارية دون وجود منافس من الشركات الأخرى”.

واشار الى انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، الذي قرر مفاتحة الهيئة ومكتبي وزير الكهرباء والمفتش العام في الوزارة، لغرض إجراء التحقيق الإداري، ومتابعة الإجراءات المتخذة والالية التي تم التعاقد وفقها ومدى صحتها”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيمتها أكثر من 22 مليون دولار.. النزاهة تضبط مخالفات بعقد كهرباء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيمتها أكثر من 22 مليون دولار.. النزاهة تضبط مخالفات بعقد كهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).