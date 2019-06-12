2019/06/12 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل وزير الخارجية العماني، اليوم الاربعاء، الى العاصمة بغداد.

وبينت مصادر مطلعة ان “وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله وصل الى العاصمة بغداد، في زيارة تستغرق يوم واحد”.

واضافت انه “من المقرر ان يلتقي بن عبدالله كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وئيس مجلس الوزراء”.

وألتقى “وزير الخارجية العماني نظيره العراقي ووزير الخارجية محمد على الحكيم فور وصوله الى العاصمة بغداد “.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

13

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العماني يصل بغداد ويلتقي نظيره الحكيم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العماني يصل بغداد ويلتقي نظيره الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).