المنتجات النفطية تعلن إستمرار زيادة حصص المولدات السكنية من زيت الغاز

2019/06/12 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاربعاء، إستمرار زيادة الكميات المخصصة للمولدات السكنية من زيت الغاز لشهر حزيران وبالسعر المدعوم.

وقال مديرعام الشركة كاظم مسير ياسين، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان “زيادة الكمية المخصصة من منتوج زيت الغاز للمولدات السكنية مستمرة في كافة المحافظات لشهر حزيران الجاري”.

وأضاف مسير انه “قمنا بزيادة حصة محافظات (بغداد – النجف الأشرف – كربلاء المقدسة- البصرة- ميسان- ذي قار، المثنى – الديوانية – بابل – ديالى – واسط – كركوك) من زيت الغاز منذ الشهر الماضي واستمرار الزيادة للشهر الجاري لتكون {20{ لتراً لكل kva وبالسعر الرسمي المدعوم وذلك تزامناً إرتفاع درجات الحرارة وتزايد حاجة المواطنين للطاقة الكهربائية”.

وكشف مسير عن “تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط لتلك المحافظات من الراغبين بكمية 5 لتر لكل kva من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ 700 دينار لكل لتر فيما جُهزت مولدات دوائر الدولة بـ5 لتر أيضاً لكل kva بالسعر الرسمي”.

من جهته ذكر مدير هيأة التجهيز بشركة التوزيع أن “الزيادة شملت الأقضية والنواحي في محافظات المنطقة الغربية {نينوى ، صلاح الدين والأنبار} فقد تقرر تجهيزها بـ 30 لتراً لكل kva من مادة زيت الغاز للمولدات السكنية في المناطق التي لاتجهز بالكهرباء الوطنية ، و20 لتراً لكل kva للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل 5 الى 10 ساعات كهرباء وطنية ، و10 لتر لكل kva للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل 15 الى 20 ساعة كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي المدعوم”.

وتابع ان “مولدات دوائر الدولة جهزت بـ 10 لتر من زيت الغاز لكل kva وحسب الضوابط أما فما يتعلق بدوائر الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية فتجهز حسب ساعات القطع”، مؤكداً ان “عملية التجهيز تكون حسب الضوابط والتعليمات وبعد التأكد من عمل هذه المولدات وتجهيزها للمناطق المذكورة بالطاقة الكهربائية اللازمة ، اضافةً الى تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط في هذه المحافظات (5) لتر لكل kva وبالسعر التجاري”.

فيما كشفت شركة التوزيع عن زيادة الكمية التي يتم تجهيزها للمولدات السكنية الخاضعة الى نظام الخصخصة في محافظة بغداد حيث بلغت 10 لتر لكل kva من منتوج زيت الغاز للشهر الجاري بالسعر الرسمي المدعوم لأغراض تجهيز الطاقة الكهربائية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية تعلن إستمرار زيادة حصص المولدات السكنية من زيت الغاز) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية تعلن إستمرار زيادة حصص المولدات السكنية من زيت الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).