2019/06/12 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جنسيات مختلفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف العربي يعلن إصابة 26 شخصاً بهجوم نفذه الحوثيون على مطار سعودي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف العربي يعلن إصابة 26 شخصاً بهجوم نفذه الحوثيون على مطار سعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).