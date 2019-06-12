2019/06/12 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو 3 سنوات على طلب الممثلة أنجلينا جولي الطلاق من النجم براد بيت، يبدو أن الطلاق معلق مع وقف التنفيذ ولا تلوح في الأفق أي بوادر لحسمه.ومن الواضح أنه طفح الكيل بالنسبة إلى براد بيت، فهو بات مصرا على حسم مسألة الطلاق في أقرب وقت ممكن، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.وقالت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفح الكيل براد بيت يهدد أنجلينا وقعي أوراق الطلاق وإلا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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