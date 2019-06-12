2019/06/12 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وعد رئيس كتلة الحل جمال الكربولي بوضع حد للحرائق لو جرى تسليمه جهاز المخابرات “الذي يدار من مكون واحد”، بحسب تعبيره.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر إن “أمن الوطن واقتصاده ليس لعبة بيد هذه الجهة أو تلك”، لافتا إلى أن “حقول العراق الزراعية تحترق منذ شهر وجميع الاجهزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكربولي يطالب بجهاز المخابرات لإيقاف حرائق الحقول! وكالة خطوة برس.

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