عمرها “50” عام،تقضي ايامها بالدموع بعد تحريرها من داعش

2019/06/12 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باسم قاسم باحتلال شنگال من قبل تنظيم داعش الارهابي و خطفهم للنساء و الاطفال و الرجال و من ضمنهم كبار في السن، رغم انهم طالوا اياديهم على من كان صغير السن من النساء و الفتيات الا ان الكبار في السن ايضا اخذوا حصتهم من التعذيب و الضرب.“الماس خرمش شيخو ابراهيم” …

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