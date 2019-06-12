Foxconn تقول أنه يمكن نقل إنتاج الوحدات الموجهة للسوق الأمريكي من iPhone إلى خارج الصين

2019/06/12 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كانت هناك الكثير من التكهنات بشأن ما تعنيه الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بالنسبة لهواتف iPhone الموجهة للسوق الأمريكي.



يتم تصنيع هواتف iPhone الموجهة للسوق الأمريكي حاليًا من قبل شركة Foxconn في الصين، وإذا تم فرض رسوم إضافية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات المستوردة من الصين، فقد يؤدي ذلك إلى إرتفاع تكلفة هواتف iPhone في الولايات المتحدة الأمريكية.



أما وقد قلنا ذلك، فقد صرح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Foxconn الآن أن الشركة لديها القدرة على نقل عملية إنتاج هواتف iPhone الموجهة للسوق الأمريكي إلى خارج الصين إذا لزم الأمر.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فقد قال رئيس قسم أشباه الموصلات في شركة Foxconn، السيد Young Liu أن 25 في المئة من الطاقة الإنتاجة للشركة تتواجد خارج الصين.



وأضاف أنه يمكن للشركة مساعدة آبل على تلبية إحتياجاتها في السوق الأمريكي.

متحدثًا في مؤتمر للمستثمرين، قال السيد Young Liu أن الشركة لديها القدرة الكافية على تلبية طلبات آبل.



ومع ذلك، لم تصدر شركة آبل أي تعليمات لشركة Foxconn بنقل عملية الإنتاج من الصين حتى الآن.



قد لا ترفض الشركة هذا القرار إذا تم فرض رسوم إضافية على المنتجات المستوردة من الصين.

سيتم تطبيق رسوم إضافية على الأجهزة المستوردة من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من الحرب التجارية الجارية حاليًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



سيكون الأمر متروكًا لشركة آبل لتقرر ما إذا كانت ستستوعب التكلفة بأكملها بنفسها أو ما إذا كانت ستحولها بالكامل أو بعض منها إلى العملاء.



إذا تم تمرير التعريفات بالكامل للعملاء، فقد ينتج عن ذلك زيادة في أسعار iPhone بنسبة تتراوح بين 9 و 16 في المئة، وفقًا لتقديرات السوق.

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