2019/06/12 | 12:40

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اليمن : صاروخ كروز عطل مطار أبها والدفاعات الأميركية عجزت عن صده

أكد الناطق بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن صاروخ

كروز المجنح الذي أطلق على مطار أبها السعودي استهدف برج المراقبة

وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى توقف المطار عن العمل وتعطل

الملاحة الجوية.

سريع أوضح أن أحدث المنظومات الأميركية لم تستطع التصدي للصاروخ وقد

أصابت هذه الضربة العدو بالذعر والخوف وتسببت بحالة إرباك كبيرة في

صفوفهم، مضيفاً أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على

جرائم العدوان وحصاره الجائر للشعب اليمني.

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