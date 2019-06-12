إيران تعوّل على «صفح أمريكي» وتراهن على وساطة «شينزو آبي»

2019/06/12 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعول النظام الإيراني المأزوم اقتصاديًّا وسياسيًّا، على زيارة رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي؛ لطهران في طلب التوسط لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،...

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