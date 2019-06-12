إعلان مواعيد الالتحاق بـ«الدبلوم والبكالوريوس» في جامعة الإمام عبد الرحمن

2019/06/12 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم الأربعاء، مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالور...

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