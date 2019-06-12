بالصور.. «النقل» تُوقِّع عقود تشغيل وصيانة طرق بعدة مناطق

2019/06/12 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظَّمت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، حفل توقيع عقود تشغيل وصيانة الطرق لمختلف مناطق المملكة، بحضور الوزير الدكتور نبيل العامودي.

وقال العامودي خلال ح...

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