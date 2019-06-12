تجميد قرار نقل 10 مهن صناعية في ديالى

2019/06/12 | 12:40

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بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس قضاء بعقوبة في محافظة ديالى قحطان البياتي، الاربعاء 12 حزيران 2019، عن تجميد قرار نقل 10 مهن صناعية خارج الاحياء والازقة السكنية.وقال البياتي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قرار نقل محال وورش (10) مهن صناعية في احياء وازقة بعقوبة الى المنطقة الصناعية في اطراف المدينة جمد لاسباب غير معروفة".واضاف البياتي،ان" قرار النقل كان من المزمع تطبيقه فعليا مع نهاية عيد الفطر المبارك بعد منح فترة زمنية كافية لاصحاب المهن وتم توجيه انذارات لكن جمد القرار في نهاية المطاف".وكانت قائمقامية بعقوبة كشف قبل اسابيع عن اصدار قرار رسمي بنقل اصحاب 10 مهن صناعية منتشرة في احياء وازقة المدينة الى خارجها لاسباب تتعلق بالبيئة والتنظيم.

بغداد اليوم - متابعة

قال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، الأربعاء، 12 حزيران، 2019، إنه الوحيد الذي حاول منع سقوط محافظة الموصل بيد تنظيم داعش ايام توليه المسؤولية، فيما بين أن من اسماهم بالمتآمرين كانوا أكبر واقوى.

وذكر النجيفي في تصريح تابعته

بغداد اليوم - خاص

رجحت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء (12 حزيران 2019)، تأجيل مناقشة قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان لعدم وجود توافق بشأنه بين الكتل السياسية.

وقال عضو اللجنة، سليم همزة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ق

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة بريطانية في تقرير لها نشرته، الأربعاء، 12 حزيران، 2019، إن تحالفي الفتح وسائرون، تفاوضا لتشكيل مؤسسة "مجلس الخدمة الاتحادي"، برئاسة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، فيما بينت أن هذه الخطوة تمهد

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