“بالوثيقة”.. اعفاء نائب محافظ ديالى من رئاسة لجنة التعيينات بناءاً على طلبه

2019/06/12 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق تقدم نائب محافظ ديالى كريم علي اغا زنكنة، بطلب الى محافظ ديالى، بشأن اعفائه من رئاسة لجنة التعيينات الخاصة بالتربية والصحة وديوان المحافظة.

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