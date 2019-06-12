السعودية أقرّت بالقصف.. والحوثيون: عطلنا برج المراقبة بمطار أبها الدولي

2019/06/12 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات السعودية تعرض مطار أبها الدولي (جنوبي المملكة) لقصف حوثي صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان الحوثيين أنهم عطلوا برج المراقبة في المطار.

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