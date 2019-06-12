بعد وفاة الثقفي .. نائب وزير التعليم يكلّف الزهراني مديراً لتعليم مكة المكرّمة

2019/06/12 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ قراراً بتكليف المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني؛ بالقيام بعمل المدير العام ل...

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