2019/06/12 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرفت قيادة عمليات صلاح الدين ومديرية امن الحشد واللواء السادس وقوات الرسول البحرية ولجنة تخليد مجزرة تكريت (سبايكر) وباقي تشكيلات الحشد الشعبي اشرفوا على ايصال عوائل شهداء مجزرة تكريت لمكان الجريمة بالقصور الرئاسية لاحياء ذكرهم في السنة الخامسة للجريمة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يشرف على ايصال عوائل مجزرة تكريت لمكان الجريمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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