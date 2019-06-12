2019/06/12 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امام ممثلي ١٤٠ دولة عربية وافريقية واجنبية وامام الرئيس التونسي السبسي مؤيد اللامي يشيد بانتصارات القوات الامنية والحشد الشعبي اي شجاعة واي جرأة يمتلكها اللامي تحية اجلال واكبار وتقدير .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤيد اللامي من تونس يشيد بانتصارات الحشد الشعبي و القوات الامنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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