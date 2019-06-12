نائب يحدد خمسة اسباب لحدوث حرائق حقول الحنطة

2019/06/12 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حدد رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا, الأربعاء, خمسة اسباب رئيسية لحدوث حرائق حقول الحنطة، مشيرا إلى أن التنازع على الأرضي في المناطق المتنازع يقف في مقدمة تلك الاسباب.وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحرائق التي طالت عددا من حقول الحنطة تقف خلفها خمسة اسباب رئيسية اولها التنازع على […]

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