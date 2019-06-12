2019/06/12 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلاف شحنة العاب نارية ممنوعة الأستيراد في كمرك المنطقة الوسطى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/12 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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