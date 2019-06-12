النفط يهبط لضعف الطلب وزيادة المخزونات

2019/06/12 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، الأربعاء، متأثرة سلباً بفعل توقعات طلب أضعف، وزيادة مخزونات الخام الأميركية، رغم تنامي التوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها "أوبك".ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.16 دولار للبرميل، أو 1.86% إلى 61.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04دولار، أو 1.95% إلى 52.23 دولار للبرميل.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019، وإنتاج الخام الأميركي في تقرير شهر صدر الثلاثاء.

وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي علي الخام بواقع 160 ألف برميل يوميا، إلى 1.22 مليون برميل يوميا، وقلصت توقعات الإنتاج الأميركي لعام 2019 إلى 12.32 مليون برميل يومياً، أي بما يقل 140 ألف برميل يوميا عن توقعات مايو.

كما أبقت زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية أسعار النفط تحت ضغط.

وبحسب معهد البترول الأميركي الثلاثاء، زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 4.9 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من يونيو إلى 482.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 481 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

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