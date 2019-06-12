الرياضة النيابية تناقش مع العبيدي ما حققه من البرنامج الحكومي

2019/06/12 | 13:00

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت لجنة الرياضة والشباب النيابية, الاربعاء, أنها ستناقش ما حققته وزارة الرياضة والشباب من البرنامج ا...

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