الخالدي يطالب المالية بالكشف عن آليات توزيع مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق

2019/06/12 | 13:00

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بغداد:سومر نيوز

دعا رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الاربعاء، الحكومة ووزارة المالية بالكشف عن اليات توزيع...

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