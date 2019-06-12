بحث مقرب من الخارجية الايراني يعدد أخطاء طهران بالمنطقة العربية والاسلامية

2019/06/12 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

انتقد مركز الدراسات الدبلوماسية الإيرانية، سياسة إيران الخارجية، مؤكدا أن طهران ستدفع أثماناً باهظة إ...

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