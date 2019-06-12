مصدر يكشف عن خلافات بين الحكومة والقوات الأميركية في عين الأسد

2019/06/12 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر مطلع في محافظة الانبار، الاربعاء، عن بروز خلافات جديدة بين الحكومة الاتحادية والقوات الأميركية المتمركزة في قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “بوادر خلافات نشبت بين الحكومة المركزية والقوات الامريكية المتمركزة في قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت قامت القوات الامريكية على اثرها بتسريح […]

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