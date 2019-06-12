2019/06/12 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات دعا سماحة المرجع اليعقوبي(دام ظله) إلى إقامة جيش رديف، تابعاً إلى تشكيلات القوات الأمنية ويأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، تجتمع في تشكيلاته كافة فئات المجتمع الدينينة والقومية لا يتصف بصفة أخرى غير الانتماء الوطني لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في البلاد بعدة مسميات منها”داعش” أو سابقها “تنظيم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة المرجع اليعقوبي لتشكيل الجيش الرديف قبل خمس سنوات النعيم نيوز.

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