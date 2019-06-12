زيدان يحسم معركة بوغبا “الداخلية”‏

2019/06/12 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية بإن معركة كبيرة كانت قائمة بين رئيس ريال مدريد، ‏فلورنتينو بيريز، ومدربه زين الدين زيدان بشأن “الصفقة المنتظرة”.‏ وأوضح المصدر أن المعركة أثيرت بشأن نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، الذي يضعه زيدان ‏على رأس اهتماماته، فيما يصر بيريز على التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب ‏توتنهام هوتسبير، بسبب

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