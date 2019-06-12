2019/06/12 | 13:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية بإن معركة كبيرة كانت قائمة بين رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ومدربه زين الدين زيدان بشأن “الصفقة المنتظرة”. وأوضح المصدر أن المعركة أثيرت بشأن نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، الذي يضعه زيدان على رأس اهتماماته، فيما يصر بيريز على التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير، بسبب
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يحسم معركة بوغبا “الداخلية”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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