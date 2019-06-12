2019/06/12 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حذر المساعد السابق لوزير الدفاع في ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ،الأربعاء، من ان ‏الصراع المسلح قد يندلع بين الولايات المتحدة وايران بسبب اسعار النفط على الرغم من تصريح ‏كلا الجانبين برغبتهما في تجنب الحرب .‏ ونقلت صحيفة واشنطن بوست في مقابلة مع مساعد وزير الدفاع السابق كولن كال قوله، أنه ‏‏”مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات جديدة من اندلاع صراع مسلح بين أميركا وإيران بسبب أسعار النفط وكالة خطوة برس.

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