الجمارك : اتلاف شحنة العاب نارية ممنوعة الأستيراد في جمرك المنطقة الوسطى

2019/06/12 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الجمركية في جمرك المنطقة الوسطى ،اليوم الأربعاء ، عن اتلافها لشحنة العاب نارية (مفرقعات)

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