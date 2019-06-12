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الجمارك : اتلاف شحنة العاب نارية ممنوعة الأستيراد في جمرك المنطقة الوسطى


الجمارك : اتلاف شحنة العاب نارية ممنوعة الأستيراد في جمرك المنطقة الوسطى
2019/06/12 | 13:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت السلطات الجمركية في جمرك المنطقة الوسطى ،اليوم الأربعاء ، عن اتلافها لشحنة العاب نارية (مفرقعات)

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