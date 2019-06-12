السليمانية تضيف بطولة العراق للاندية ببناء الأجسام

2019/06/12 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي لبناء الاجسام السابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لاقامة بطولة العراق للاندية ببناء الأجسام والتي ستضيفها محافطة السليمانية وتستمر لثلاثة ايام .

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