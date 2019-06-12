وزير الخارجية العُماني ببغداد لإعادة افتتاح سفارة بلاده وبحث الأزمة الأميركية الإيرانية

2019/06/12 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصل وزير الخارجيَّة العُمانيّ، بن علوي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد لإعادة افتتاح سفارة بلاده فيها بعد إغلاق دام حوالي ثلاثة عقود إلى

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