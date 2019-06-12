إتلاف شحنة العاب نارية ممنوعة الاستيراد في كمرك المنطقة الوسطى

2019/06/12 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت السلطات الكمركية في كمرك المنطقة الوسطى اليوم الأربعاء عن اتلافها لشحنة العاب نارية (مفرقعات)

تتكون من (٨٤) كارتون كونها ممنوعة الأستيراد .

وقال

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