الجبوري: لمن دواعي سرورنا ان تشرع الحكومة بأنهاء ملف الوكالات

2019/06/12 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشدد رئيس كتلة المحور الوطني النيابية، أحمد الجبوري، على ضرورة الإسراع بحسم ملف التعيينات بالوكالة.

وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لمن دواعي سرورنا ان تشرع الحكومة بأنهاء ملف الوكالات والعمل على تحقيق التوازن الوطني وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتعتبر تلك الخطوة نقلة نوعية في اداء الحكومة الحالية، وقد نصَ قانون الموازنة لعام 2019 على تحديد 30 حزيران لأنهاء ملف الوكالات لكن لم نجد لحد هذه اللحظة خطوات إيجابية بهذا الاتجاه”.

ودعا “الحكومة الى الاسراع بأنهاء هذا الملف الذي يُعد احد العُقد الحقيقية في اداء الحكومات المتعاقبة على ادارة دفة السلطة في العراق وإنهاء هذا الملف يعتبر احدى دعائم تحقيق العدالة في توفير الفرص لكل الكفاءات والطاقات الراغبة في المشاركة ببناء العراق الجديد”.

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