نائب يكشف عن وجود سجناء

2019/06/12 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف رئيس تحالف سائرون في ديالى، النائب برهان المعموري، عن وجود شبهات فساد تتعلق بسجناء فضائيين، مطالبًا رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

المعموري: هنالك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام، فيما تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح

قال المعموري ببيان صدر في 12 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "دائرة الإصلاح تعتبر من أهم دوائر وزارة العدل كونها مسؤولة عن جميع السجون في العراق"، مبينًا أنها "تكلف ميزانية الدولة شهريًا عشرات المليارات لتغطية تكاليف عقود إطعام السجناء".

أضاف أن "هنالك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام"، لافتًا إلى أن "هذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح".

فيما دعا مدير عام دائرة الإصلاح إلى "الكشف عن الأعداد الحقيقية للسجناء والإفصاح عن مبالغ عقود الإطعام الدقيقة بشكل علني"، مطالبًا رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبد المهدي بـ"تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين ومحاسبة كل من يتسبب بهدر المال العام".

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