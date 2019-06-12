البحرين: استهداف مطار أبها تصعيد خطير تم بسلاح إيراني

دعت لاتخاذ موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي ودعم طهران له
أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن لمطار أبها الدولي في السعودية يعد تصعيدا خطيرا تم بسلاح إيراني.وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدة، اليوم (الأربعاء)، ان «استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى الى وقوع إصابات بين الأبرياء»، داعياً إلى اتخاذ «موقف دولي واضح و صارم تجاه الإرهاب الحوثي و الدعم الإيراني المتوفر له»
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