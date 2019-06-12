2019/06/12 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لاتخاذ موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي ودعم طهران له

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن لمطار أبها الدولي في السعودية يعد تصعيدا خطيرا تم بسلاح إيراني.وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدة، اليوم (الأربعاء)، ان «استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى الى وقوع إصابات بين الأبرياء»، داعياً إلى اتخاذ «موقف دولي واضح و صارم تجاه الإرهاب الحوثي و الدعم الإيراني المتوفر له» وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في وقت سابق اليوم، استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي بمقذوف عسكري، ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً من جنسيات مختلفة. وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن رياض المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين: استهداف مطار أبها تصعيد خطير تم بسلاح إيراني) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين: استهداف مطار أبها تصعيد خطير تم بسلاح إيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).