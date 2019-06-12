2019/06/12 | 13:05

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الأخبار المحلية

الأربعاء 12 يونيو 2019 | 12:56 مساءً | عدد القراءات : 16

الجمارك: اتلاف شحنة العاب نارية ممنوعة الأستيراد في جمرك المنطقة الوسطى

بغداد/...



اعلنت السلطات الجمركية في جمرك المنطقة الوسطى، الأربعاء، عن اتلافها لشحنة العاب نارية (مفرقعات) تتكون من (٨٤) كارتوننا كونها ممنوعة الأستيراد .

وأكدت الهيئة العامة للجمارك في بيان تلقته "عين العراق نيوز" أن "عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا الغرض".انتهى2

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