للرجال .. وظائف إدارية شاغرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

2019/06/12 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لعدد من المناطق, ترغب في شغلها من المواطنين الذين تتوافر لديهم الم...

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