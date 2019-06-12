استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب بالسباق الرئاسي الامريكي

2019/06/12 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … رجحت صحيفة “يو أس أي توداي” الامريكية ، الاربعاء، أن يخسر الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب السابق الرئاسي خلال الانتخابات القادمة عام 2020 لصالح العديد من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة بما فيهم نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن طبقا لاستطلاع جديد.وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن “المرشح الديمقراطي للرئاسة جوزيف بايدن تقدم […]

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