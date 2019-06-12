وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على 16 فردا وكيانا على علاقة بسوريا

2019/06/12 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن فرض عقوبات على ستة عشر فردا وكيانا على علاقة بسوريا.

وشملت العقوبات الأميركية التي تم الإعلان عنها، ثلاثة أشخاص وثلاثة عشر كيانا مسجلا في اللاذقية ودمشق ودبي وبيروت وحمص، تعتقد واشنطن أنها على علاقة بالسلطات السورية.

ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الأميركية الجديدة، رجل الأعمال السوري سامر الفوز, الذي تقول عنه وسائل الإعلام إنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.

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