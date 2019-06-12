وزير التجارة يعلن موقف تسويق للحنطة لغاية 11 حزيران

2019/06/12 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة، الدكتور محمد العاني، اليوم الأربعاء، موقف تسويق محصول الحنطة لغاية 11 حزيران عام 2019، لافتا إلى تسويق 2659057.096 طناً.وقال العاني، في بيان نقله الناطق الإعلامي لوزارة التجارة، إن ” موقف تسويق محصول الحنطة للفترة من (15 نيسان 2019)، لغاية (11 حزيران 2019)، بلغ 2659057.096 طنا”.وأضاف الوزير العاني، أن “تلك الحصيلة …

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