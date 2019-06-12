2019/06/12 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الجمركية في جمرك المنطقة الوسطى ،اليوم الأربعاء ، عن اتلافها لشحنة العاب نارية (مفرقعات)تتكون من (٨٤) كارتوننا كونها ممنوعة الأستيراد .وأكدت الهيئة العامة للجمارك في بيان وتلقته وكالة صدى ” أن عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:اتلاف شحنة العاب نارية ممنوعة الأستيراد في جمرك المنطقة الوسطى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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