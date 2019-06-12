روحاني يعلن بدء تضاؤل العقوبات الأميركية على إيران

2019/06/12 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، أن ايران لم تخرق التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، لافتا الى ان اميركا فرضت كل ما تستطيع فرضه من الضغوط التي بلغت ذروتها الا ان تاثيراتها ستشهد تضاؤلا من اليوم شيئا فشيئا.وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم، “انني اقول لكم ايها الشعب الايراني بان طاقة الضغوط قد […]

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