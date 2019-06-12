2019/06/12 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني ، اليوم الاربعاء، أن مجلس الوزراء سيعيد العمل باكثر من 49 مشروعا سكنيا متوقفا وذلك بمشاركة القطاع الخاص ، مشيرا الى أن مجلس الوزراء صوت على قانون الاستملاك العيني والذي سيعزز الية توزيع الاراضي السكنية للمواطنين.وقال ريكاني خلال ترؤسه ورشة لمعالجة ازمة السكن ،إن ” مجلس الوزراء قرر اعادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الاسكان:مجلس الوزراء سيعيد العمل باكثر من 49 مشروعا سكنيا متوقفا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاسكان:مجلس الوزراء سيعيد العمل باكثر من 49 مشروعا سكنيا متوقفا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاسكان:مجلس الوزراء سيعيد العمل باكثر من 49 مشروعا سكنيا متوقفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).