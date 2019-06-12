2019/06/12 | 13:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن البصرة: سياسات السيطرة على الإطلاقات المائية “خاطئة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
وصف النائب عن محافظة البصرة عبد العبادي اليوم الاربعاء، السياسيات التي تعتمدها وزارة الموارد المائية وا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن البصرة: سياسات السيطرة على الإطلاقات المائية “خاطئة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن البصرة: سياسات السيطرة على الإطلاقات المائية “خاطئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).