نائب عن البصرة: سياسات السيطرة على الإطلاقات المائية “خاطئة

2019/06/12 | 13:32

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بغداد:سومر نيوز

وصف النائب عن محافظة البصرة عبد العبادي اليوم الاربعاء، السياسيات التي تعتمدها وزارة الموارد المائية وا...

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